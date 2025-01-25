Обмін полоненими: Ізраїль звільнив із в'язниць 200 палестинських бойовиків

Раніше сьогодні ХАМАС передав Ізраїлю ще чотирьох заручниць.

Ізраїль звільнив із в'язниць 200 палестинських бойовиків.

Як повідомляє Al Jazeera, 114 палестинців привезли до Рамалли (Західний берег ріки Йордан), ще 70 депортують до Єгипту, 16 - у смугу Газу.

Нагадаємо, раніше сьогодні ХАМАС передав Ізраїлю ще чотирьох заручниць. Вони є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року.

19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.

Передача заручниць відбулася через кілька годин після початку дії угоди, укладеної за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.