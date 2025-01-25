Україна готова відправити фахівців на молдовську ДРЕС, — Зеленський

Україна готова відправити своїх фахівців на Молдовську ДРЕС, що на лівому березі Дністра, для збільшення вироблення електроенергії, а також надати Молдові вугілля для подолання енергетичної кризи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові надати вугілля, яке є у нас, і до речі Придністров'я про це знає... Якщо їм потрібно - ми відправимо команду наших людей, які на цій станції будуть усе робити дуже швидко", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова дати вугілля, необхідне для обслуговування цієї електростанції, якщо Придністров'я хоче отримати енергетику.

Зеленський підкреслив, що вони (Придністров'я, -ред.) можуть "довго розповідати, що це вугілля не підходить", однак сьогодні так зване Придністров'я використовувати українське вугілля "Антрацит", яке викрала Росія.

Говорячи про потужності Молдавської ДРЕС, Зеленський пояснив, що для забезпечення потреб їхнього населення потрібно 200-250 мГВ, у той час, як ця електростанція може виробляти 2 гВт.

"Якщо ми даємо вугілля, вони отримають енергетику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо енергетику для себе. І якщо імпорт дозволяє – віддаємо зайву енергетику Молдові", — додав президент.