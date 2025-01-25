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Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби жителів Придністров'я

Президенти Володимир Зеленський та Мая Санду зробили спільну заяву щодо ситуації у Придністров'ї.

Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби жителів Придністров'я
Президентка Молдови Мая Санду і Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду виступили зі спільною заявою, де засудили припинення поставок російського газу до Придністров'я і підтвердили здатність двох країн забезпечити енергозабезпечення регіону. 

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Рішуче засудили навмисне припинення Російською Федерацією поставок газу в Придністровський регіон Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу. Сторони підтвердили свою прихильність і спроможність забезпечити термінові та конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб мешканців Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг", — ідеться в заяві.

Також президенти висловили рішучу готовність до спільних кроків, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки та диверсифікацію джерел енергії для забезпечення стабільності енергопостачання та збереження незалежності від зовнішніх впливів;

"Засудили безпрецедентну підривну діяльність і гібридні атаки Росії проти Молдови, особливо в контексті торішніх президентських виборів та референдуму. Ці дії демонструють чіткий намір систематично втручатися в демократичні процеси з метою дестабілізації регіону та підриву стабільності у Європі", — додають в Офісі президента.

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