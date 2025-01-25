Головне за ніч та ранок суботи, 25 січня: атака "шахедів" на Київ та Київщину, понад 210 боєзіткнень, візит Маї Санду

Нічна повітряна атака, 211 бойових зіткнень, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий очільник Пентагону.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження 9-поверхового житлового будинку в одному з населених пунктів регіону внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

Відбулася руйнація балконів з четвертого по восьмий поверхи, а також перекриття сходів в одному з під'їздів, вибито віконні рами. Новобудова була заселена лише частково, інформації про постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що надзвичайники врятували трьох осіб з 5-го поверху та двох – з 7-го поверху будівлі у Вишневому, яка постраждала. Двоє з врятованих – діти.

В іншому районі Київщини через ворожі БПЛА сталося загоряння виробничого підприємства на площі 600 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідовано.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів, 7 ворожих танків та 14 артилерійських систем. РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 828 470 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 січня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та запустила 61 ударний БпЛА типу "Shahed" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Станом на 9.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

Із робочим візитом до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. У планах зустріч із Володимиром Зеленським та обговорення важливих питань.

"Сьогодні в Києві на переговорах із Президентом Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир. Ми обговоримо питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом", — написала Мая Санду у мережі Х.

Телеграм-канали повідомляють, що Мая Санду зустрінеться також із прем'єром Денисом Шмигалем та спікером Русланом Стефанчуком.

Літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" був збитий ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1", повідомляє AnewZ з посиланням на власні джерела.

Крім того, проти літака були застосовані системи радіоелектронної боротьби. Це спричинило серйозні збої в роботі систем управління перед катастрофою.

Зазначається, що ЗРК "Панцир-С1", з якого збили літак, доставили до Росії з Сирії.

За даними джерел, російські слідчі встановили особу, яка запустила ракету, і чиновника, який віддав цей наказ.

Втім, наразі невідомо, чи буде РФ публічно оприлюднювати їхні імена, чи спробує уникнути відповідальності. Водночас дипломатичні джерела повідомляють, що Азербайджан наполягає на своїх вимогах щодо притягнення винних до відповідальності. Якщо ж РФ спробує уникнути відповідальності, Азербайджан планує передати справу в міжнародні суди, щоб забезпечити справедливість для жертв катастрофи.

Пентагон отримав нового очільника: Сенат США затвердив одну з найскандальніших кандидатур у списку команди президента Дональда Трампа, погодившись на те, щоб міністерство оборони очолив колишній телеведучий Піт Хегсет.

Більше інформації – в новині.

Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів оприлюднило на своєму сайті повідомлення про офіційне перейменування кількох географічних об'єктів на виконання указу нового президента Дональда Трампа.

Як і обіцяв республіканець, Мексиканська затока віднині на федеральному рівні називатиметься Американською. А найвища гора США у штаті Аляска замість автентичної назви Деналі, що походить з мови корінного народу атабасків, поверне найменування на честь 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі.

Урядовці зазначають, що нова назва затоки "підкреслює її центральне місце в історії та економіці Америки". А гора "знову стане монументом сили та рішучості президента Мак-Кінлі, якій привів США до перемоги у війні з Іспанією та керував країною в час стрімкого економічного зростання та територіальних надбань".

Раді з географічних назв, яка перебуває у підпорядкуванні міністерства, доручено негайно забезпечити виконання цього рішення та оновити федеральну номенклатуру. Водночас приватні компанії та інші держави не зобов'язані дотримуватися цих змін та вільні послуговуватися звичними назвами.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!