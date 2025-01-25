Уночі РФ атакувала Україну двома керованими ракетами та запустила понад 60 "Шахедів"

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 25 січня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та запустила 61 ударний БпЛА типу "Shahed".

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ракети та БпЛА зупущені із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Фото: повітряні сили

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.