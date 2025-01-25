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Сили оборони за добу ліквідували 1650 російських окупантів

РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 828 470 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували 1650 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів, 7 ворожих танків та 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 828 470 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9859 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) од,
  • артилерійських систем – 22309 (+14) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)

Дані уточнюються.

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