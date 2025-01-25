Сили оборони за добу ліквідували 1650 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів, 7 ворожих танків та 14 артилерійських систем.

РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 828 470 солдатів.

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