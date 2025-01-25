Сили оборони за добу ліквідували 1650 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів, 7 ворожих танків та 14 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 828 470 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9859 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) од,
- артилерійських систем – 22309 (+14) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)
Дані уточнюються.