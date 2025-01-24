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Зеленський: все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито

Всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції, будувати виробництва зброї, повинні відповідати.

Зеленський: все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито
Володимир Зеленський
Фото: X

Сьогодні вночі і зранку тривали рятувальні операції після удару російських дронів. Внаслідок ударів російських дронів є загиблі, і влучання “шахедів” у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в Росії.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Спочатку Іран передавав Росії готові “шахеди”, потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані – в одній із національних територій, яку Москва досі контролює. І хоча ці “шахеди” фактично російські, їх там все одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий “шахед”, як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор”, - наголосив Володимир Зеленський. 

Він уточнив, що 31 “шахед” за минулу ніч – це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери. 

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“Все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор. І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські “шахеди” б’ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть”, - наголосив голова держави. 

Президент України зауважив, що різні країни бачать на своїй території інциденти з дронами, і всі у світі побачили, наскільки війна змінюється через дрони. Тому слід свідомо й принципово позбавляти такі режими, як російський, таких терористичних можливостей. І абсолютно всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції, будувати виробництва зброї, повинні відповідати.

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