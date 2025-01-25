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На Дніпропетровщині росіяни атакували інфраструктуру Нікопольського району

Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади.

На Дніпропетровщині росіяни атакували інфраструктуру Нікопольського району
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Нікопольщину з важкої артилерії та випустила майже півтора десятки снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під російськими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура і лінії електропередач. 

Загиблих та поранених немає.

Військові Повітряного командування "Схід" знищили в області один БпЛА. 

  • У ніч на 25 січня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та запустила 61 ударний БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили 45 ударних дронів.
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