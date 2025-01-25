На Дніпропетровщині росіяни атакували інфраструктуру Нікопольського району

Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади.

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Нікопольщину з важкої артилерії та випустила майже півтора десятки снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під російськими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура і лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Військові Повітряного командування "Схід" знищили в області один БпЛА.