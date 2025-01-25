На Дніпропетровщині росіяни атакували інфраструктуру Нікопольського району

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Нікопольщину з важкої артилерії та випустила майже півтора десятки снарядів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під російськими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура і лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає.
Військові Повітряного командування "Схід" знищили в області один БпЛА.
- У ніч на 25 січня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та запустила 61 ударний БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили 45 ударних дронів.