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Росіяни пошкодили навчальний заклад в Херсоні

Також через дронову атаку постраждав цивільний.

Росіяни пошкодили навчальний заклад в Херсоні
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти атакували територію школи у Дніпровському районі Херсона. Зафіксовано пошкодження. Також через дронову атаку РФ постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ввечері російські терористи атакували школу у Дніпровському районі. Пошкоджено стіни, більше 25 вікон. На території школи завалило дерево", — повідомляє Мрочко.

Також, близько 10:00 у суботу росіяни атакували Херсон з БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча. 

Потерпілий наразі перебуває у лікарні. 

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