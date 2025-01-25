Росіяни пошкодили навчальний заклад в Херсоні

Також через дронову атаку постраждав цивільний.

Російські окупанти атакували територію школи у Дніпровському районі Херсона. Зафіксовано пошкодження. Також через дронову атаку РФ постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ввечері російські терористи атакували школу у Дніпровському районі. Пошкоджено стіни, більше 25 вікон. На території школи завалило дерево", — повідомляє Мрочко.

Також, близько 10:00 у суботу росіяни атакували Херсон з БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча.

Потерпілий наразі перебуває у лікарні.