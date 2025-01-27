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Тюремні строки отримали російський агент-банкір та "спічрайтер" воєнкора РФ

Вони займалися підривною діяльністю проти Сил оборони у Харкові.

Тюремні строки отримали російський агент-банкір та "спічрайтер" воєнкора РФ
Фото: СБУ

Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників РФ, які займалися підривною діяльністю проти Сил оборони у Харкові. 

Про це повідомляє СБУ.

Одним із засуджених є російський шпигун – 56-річний громадянин Росії, який одночасно працював у місцевому банку та виконував завдання воєнної розвідки РФ.

Він готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по місцях зберігання технічної документації, яка необхідна для відновлення промислових об’єктів регіону.

Для отримання геолокацій потенційних цілей росіянин "втемну" намагався використати свою знайому – місцеву чиновницю, яка має доступ до таємної інформації. Крім того, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та фіксував на прихований відеореєстратор місця базування оборонців Харкова.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила російського шпигуна і затримала його у 2024 році.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще однією засудженою є 42-річна мешканка обласного центру, яка готувала тези для публічних виступів російського "воєнкора". У своїх матеріалах жінка виправдовувала повітряні удари рашистів по Харкову та намагалася дискредитувати Сили оборони нібито від імені пересічних мешканців міста.

Фото: СБУ

Надалі кремлівський пропагандист "розганяв" отримані фейки на ефірах кремлівських рупорах – ток-шоу Скабєєвої або Соловйова.

Також російський "воєнкор" публікував статті поплічниці на своєму Ютуб-каналі з охопленням у 231 тис. користувачів.

Також жінка збирала для "воєнкора" геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ворожих ударів. А потім рашист "зливав" ці дані ГРУ.

За матеріалами СБУ, колаборантка отримала 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ Росії, яку було нейтралізовано на Дніпропетровщині минулого року. Тоді контррозвідка затримала вісьмох російських агентів, які коригували ракетно-дронові ворога.
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