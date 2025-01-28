Двоє мирних мешканців Херсонщини загинули та двоє – поранені через російську агресію

Через ворожі удари у області пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, склад, гараж та сільгосптехніка.

Упродовж доби окупанти атакували 39 населених пунтів Херсонщини. Унаслідок російської агресії загинули двоє людей та ще двоє – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Новокаїри, Тягинка, Червоний Маяк, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Зеленівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Новоберислав, Українка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Милове, Новорайськ, Монастирське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж, складське приміщення та сільгосптехніку.