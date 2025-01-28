Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє мирних мешканців Херсонщини загинули та двоє – поранені через російську агресію

Через ворожі удари у області пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, склад, гараж та сільгосптехніка. 

Двоє мирних мешканців Херсонщини загинули та двоє – поранені через російську агресію
Фото: Wikimapia

Упродовж доби окупанти атакували 39 населених пунтів Херсонщини. Унаслідок російської агресії загинули двоє людей та ще двоє – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Новокаїри, Тягинка, Червоний Маяк, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Зеленівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Новоберислав, Українка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Милове, Новорайськ, Монастирське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж, складське приміщення та сільгосптехніку.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies