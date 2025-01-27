Головне за понеділок, 27 січня: майже 150 боєзіткнень, бої у Великій Новосілці, санкції щодо Білорусі

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський в Польщі. Яким запам’ятається 1069-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 січня відбулося 148 бойових зіткнень.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 77 штурмових та наступальних дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 січня – в новині.

Українські війська утримують позиції у межах Великої Новосілки в Донецькій області. Там досі тривають бої, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Там продовжуються бої. Українські війська утримують позиції у межах населеного пункту, хоча це скоріше ближче до його краю. І тому коментувати втрату Великої Новосілки я би не став. Бо у нас є таке право – ми не коментуємо те, чого не відбулося, те, що, скажімо так, хотіли б від нас почути інколи вороги", — наголошує Трегубов.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, повідомила пресслужба Офісу президента України.

Церемонія вшанування відбулася на території Державного музею Аушвіц-Біркенау в місті Освенцим у Польщі. На ній були присутні глави та представники майже 60 держав і міжнародних організацій.

Більше інформації – в новині.

Головне управління розвідки міністерства оборони спростувало поширену в медіа інформацію про нібито заяву начальника Кирила Буданова на закритій зустрічі в Верховній Раді.

ГУР повідомило, що "поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності". ГУР зазначило, що окремі політичні діячі можуть перекручувати інформацію в своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

Розвідники закликали медіа не поширювати чутки, неперевірену і непідтверджену офіційно інформацію, особливо з питань захисту у війні.

Посли держав “Великої сімки” в Україні відреагували на конфлікт довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Посли рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.

Що передувало – в новині.

Один із підрозділів Державної прикордонної служби потребує допомоги на РЕБи та "Екофло".

Про це LB.ua повідомили самі військові.

"Дорогі друзі, вимушені звернутись до Вас по допомогу. Після майже тримісячного перебування на одній з самих гарячих точок фронту, а саме - Лиманський напрямок, Серебрянський ліс, - підрозділ потребує відновити техніку, обладнання та засоби звʼязку", - йдеться в повідомленні.

Ціль: 250 000 гривень

Посилання на банку.

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Міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися продовжити санкції проти Росії, термін яких збігає 31 січня, повідомила в X топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Продовження санкцій було під загрозою через позицію Угорщини, чий прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів спочатку дочекатися інавгурації нового президента США, аби дізнатися ставлення до антиросійських обмежувальних заходів. Позаяк Дональд Трамп після вступу на посаду відкрито пригрозив росіянам ще більшими санкціями, якщо ті не почнуть переговори про завершення війни, Будапешт дещо пом'якшив свою риторику.

Докладніше – в новині.

Велика Британія спільно з Канадою запровадили санкції проти 6 осіб і 3 організацій оборонного сектору Білорусі у відповідь на фальсифікацію президентських виборів, йдеться на сайті британського уряду.

"Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін", — ідеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!