Міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу АОЗ.

Зазначається, що на цей час керівницю АОЗ Марину Безрукову відсторонили від виконання обов'язків. При цьому обовʼязки директора АОЗ тимчасово поклали на Арсена Жумаділова, керівника "Державного оператора тилу" (DOT).

Офіційною причиною перевірки стала закупівля озброєння за завищеними цінами, яка була проведена 31 грудня 2024 року, повідомило Суспільному наближене до Умєрова джерело.

Що передувало

Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні минулого року.

Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще 22 січня Але міністр оборони це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.

Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт з головою АОЗ Безруковою, а також звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міністр вирішив відкликати двох представників держави з Наглядової ради МОУ – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ замість Марини Безрукової.

Однак керівниця Агенції оборонних закупівель заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ. Вона розповіла, що оприлюднена міністром оборони Рустемом Умєровим інформація про непродовження контракту шокувала її.