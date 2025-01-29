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Зеленський доручив реалізовувати за українські кошти ключові програми, які раніше фінансували США

Президент доручив продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Штатів.

Зеленський доручив реалізовувати за українські кошти ключові програми, які раніше фінансували США
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

29 січня Володимир Зеленський заслухав початкову доповідь урядовців та команди свого Офісу (Олексія Кулеби та Віктора Микити) про критично важливі програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом США.

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У вечірньому відеозверненні глава держави повідомив, що «деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями». 

«Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами», - перелічив Президент.

Зеленський додав, що йдеться також про нові сучасні пункти пропуску, зокрема, про проєкти в портах. Крім того, є «певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки». 

«Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності», - сказав глава держави.

Призупинення допомоги від США: що відомо

  • Президент США Дональд Трамп після свого вступу на посадунаказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. 
  • Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
  • USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
  • Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
  • Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
  • 28 січня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ, заявила, що невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.
  • Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям дати звіт щодо призупинених програм американської підтримки.
  • 29 січня стало відомо, що Адміністративно-бюджетне управління адміністрації Дональда Трампа оприлюднило меморандум про скасування наказу, який заморозив низку внутрішньої федеральної фінансової допомоги.
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