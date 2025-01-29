29 січня Володимир Зеленський заслухав початкову доповідь урядовців та команди свого Офісу (Олексія Кулеби та Віктора Микити) про критично важливі програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом США.
У вечірньому відеозверненні глава держави повідомив, що «деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями».
«Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами», - перелічив Президент.
Зеленський додав, що йдеться також про нові сучасні пункти пропуску, зокрема, про проєкти в портах. Крім того, є «певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки».
«Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності», - сказав глава держави.
Призупинення допомоги від США: що відомо
- Президент США Дональд Трамп після свого вступу на посадунаказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики.
- Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
- USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
- Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
- Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
- 28 січня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ, заявила, що невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.
- Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям дати звіт щодо призупинених програм американської підтримки.
- 29 січня стало відомо, що Адміністративно-бюджетне управління адміністрації Дональда Трампа оприлюднило меморандум про скасування наказу, який заморозив низку внутрішньої федеральної фінансової допомоги.