29 січня Володимир Зеленський заслухав початкову доповідь урядовців та команди свого Офісу (Олексія Кулеби та Віктора Микити) про критично важливі програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом США.

У вечірньому відеозверненні глава держави повідомив, що «деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями».

«Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами», - перелічив Президент.

Зеленський додав, що йдеться також про нові сучасні пункти пропуску, зокрема, про проєкти в портах. Крім того, є «певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки».

«Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності», - сказав глава держави.

Призупинення допомоги від США: що відомо