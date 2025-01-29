АРМА продало партію білоруського калію на понад 25 млн грн

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало білоруський калій на 25,3 мільйонів гривень.

Про це повідомили у АРМА.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує реалізацію арештованих активів відповідно до чинного законодавства. За підсумками торгів через систему Прозорро.Продажі, успішно реалізовано партію хлориду калію виробництва ОАО «Беларуськалий» (Білорусь)", – зазначили у агентстві.

Загалом продали 2 357 тонн калію, що знаходились у 34 залізничних вагонах. Сума продажу склала 25 321 187 гривень, в тому числі і митні платежі.

Загалом за січень 2025 року АРМА реалізувало хлориду калію на суму 112,6 млн грн.

У грудні 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30 431 тонн хлориду калію (433 вагони).