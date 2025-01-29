Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА продало партію білоруського калію на понад 25 млн грн

Калій знаходився у 34 залізничних вагонах.

АРМА продало партію білоруського калію на понад 25 млн грн
Фото ілюстративне
Фото: БЕБ

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало білоруський калій на 25,3 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у АРМА. 

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує реалізацію арештованих активів відповідно до чинного законодавства. За підсумками торгів через систему Прозорро.Продажі, успішно реалізовано партію хлориду калію виробництва ОАО «Беларуськалий» (Білорусь)", – зазначили у агентстві. 

Загалом продали 2 357 тонн калію, що знаходились у 34 залізничних вагонах. Сума продажу склала 25 321 187 гривень, в тому числі і митні платежі.

Загалом за січень 2025 року АРМА реалізувало хлориду калію на суму 112,6 млн грн.

У грудні 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30 431 тонн хлориду калію (433 вагони). 

  • На початку січня АРМА оголосило про реалізацію білоруських вантажних авто та тютюнової виробничої лінії.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies