В Україні створять поштовий банк

Сьогодні на засіданні уряд прийняв рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Таким чином створюємо поштовий банк", – сказав він на засіданні уряду.
За його словами, Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості.
Зокрема, отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності.
"Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Ці кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету", – наголосив Шмигаль.
- Перший інвестиційнийбанк (PINbank) належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. 17 січня 2024 року пакет акцій розміром 88,890583% передали Фонду державного майна.
- Підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року за позовом Мін'юсту щодо стягнення цих акцій у дохід держави в межах застосованих до російського бізнесмена санкцій, залишене без змін постановою Апеляційної палати ВАКС від 13 березня 2023 року.
- У грудні 2023 року Державне бюро розслідувань оголосило у розшук Гінера за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.