В Україні створять поштовий банк

Сьогодні на засіданні уряд прийняв рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Таким чином створюємо поштовий банк", – сказав він на засіданні уряду.

За його словами, Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості.

Зокрема, отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності.

"Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Ці кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету", – наголосив Шмигаль.