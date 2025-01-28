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В Україні створять поштовий банк

Укрпошті передадуть акції, які належали Першому інвестиційному банку.

В Україні створять поштовий банк
Фото: Укрпошта

Сьогодні на засіданні уряд прийняв рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Таким чином створюємо поштовий банк", – сказав він на засіданні уряду. 

За його словами, Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості.

Зокрема, отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності. 

"Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Ці кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету", – наголосив Шмигаль.

  • Перший інвестиційнийбанк (PINbank) належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. 17 січня 2024 року пакет акцій  розміром 88,890583% передали Фонду державного майна. 
  • Підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року за позовом Мін'юсту щодо стягнення цих акцій у дохід держави в межах застосованих до російського бізнесмена санкцій, залишене без змін постановою Апеляційної палати ВАКС від 13 березня 2023 року.
  • У грудні 2023 року Державне бюро розслідувань оголосило у розшук Гінера за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
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