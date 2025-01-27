Субсидію на оренду житла для ВПО можна буде оформити лише за офіційними договорами, - Мінсоцполітики

Оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде лише за офіційними договорами оренди.
Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено", - сказала вона на пресконференції в Києві.
За її словами, договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно. Міністерка зазначила, що ринок оренди на сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки.
"І для того, щоб допомогти подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому закладаємо податок не для ФОПів, а для фізичних осіб: 19% ПДФО і 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, оскільки для нас важливо, щоб усе відбувалося офіційно", - зазначила Жолнович.
- Як повідомлялося, з 29 січня можна буде оформити субсидію на оренду житла для ВПО. Нею зможуть скористатися переселенці, які виїхали з окупованих Росією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло - знищене або непридатне для проживання; які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.
- Мінсоцполітики наголосило, що субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що орендар і орендодавець не пов'язані родинними стосунками; орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО; орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток". При цьому сім'я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.