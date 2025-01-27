Субсидію на оренду житла для ВПО можна буде оформити лише за офіційними договорами, - Мінсоцполітики

Це може бути ФОП чи компанія, або людина, яка має житло і готова надати його в оренду.

Оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено", - сказала вона на пресконференції в Києві.

За її словами, договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно. Міністерка зазначила, що ринок оренди на сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки.

"І для того, щоб допомогти подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому закладаємо податок не для ФОПів, а для фізичних осіб: 19% ПДФО і 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, оскільки для нас важливо, щоб усе відбувалося офіційно", - зазначила Жолнович.