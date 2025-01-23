Швейцарія виділить 50 млн франків на проєкти швейцарських компаній, які працюють в Україні

23 січня Україна і Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння в межах зусиль із залучення швейцарського приватного сектору до проєктів відновлення та реконструкції.
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Відповідно до меморандуму, Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) виділить 50 мільйонів франків на проєкти швейцарських компаній, що працюють в Україні. У Мінекономіки зазначили, що фінансування покриватиме проєкти у ключових секторах економіки, де присутні швейцарські компанії, та буде відповідати стратегічним пріоритетам уряду.
Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що потреба відновлення України оцінюється у понад 500 млрд доларів. До повномасштабного вторгнення Швейцарія входила до п'ятірки провідних країн-інвесторів в економіку нашої держави.
У Мінекономіки додали, що наприкінці січня цього року SECO розпочне відбір пропозицій, щоб запустити реалізацію проєктів уже в липні 2025 року. Кабмін, Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії і посольство Швейцарії в Україні спільно відберуть проєкти в межах першого конкурсу пропозицій на основі попередньо визначених критеріїв.
- Торік у червні федеральний уряд Швейцарії оголосив про намір виділити 500 млн швейцарських франків для залучення приватного сектору країни до якнайшвидшого відновлення регіонів нашої держави. Кошти виділяють у межах 1,5 мільярда швейцарських франків, передбачених для України згідно зі Стратегією міжнародного співробітництва на 2025–2028 роки.
- 20 грудня 2024 року під час ухвалення бюджету Конфедерації швейцарський парламент остаточно підтримав виділення 1,5 мільярда франків у рамках цієї Стратегії.