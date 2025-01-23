​Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%

"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції до 5%".

Національний банк України підвищив облікову ставку на 1%, до 14,5%.

Про це заявив на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення встановити з 24 січня 2025 року облікову ставку на рівні 14,5%", - зазначив Пишний.

"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - додав він.

У січні 2022 року НБУ підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії Росії облікова ставка залишалася незмінною. Однак уже 3 червня 2022 року її підвищили з 10 до 25%. На такому рівні вона залишалася більше року.

27 липня 2023 року ставку знизили до 22% і далі тривало її поетапне зниження.

До грудня 2024 року, коли у відповідь на розвиток інфляційних процесів ставку підняли до 13,5%.

За даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

Облікова ставка НБУ - це один із ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити банкам і приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами та депозитами для підприємств і фізичних осіб.

Основний показник, який НБУ регулює за допомогою ставки, це рівень інфляції. Якщо ставка підвищується, через деякий час інфляція має впасти. Навпаки, зниження ставки може прискорити інфляцію. Зараз зростання цін в Україні прискорилося - до 12,0% у грудні. Найближчими місяцями інфляція зростатиме. За таких умов зниження центробанки зазвичай знижують ставку. Серед економістів існує домовленість, що основна ставка має перевищувати рівень очікуваної інфляції.