Євросоюз передбачив 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України у 2025 році

Кошти спрямують на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, 18,1 млрд євро – це кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ, а 12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти спрямують на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, ЄС – найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держету.

Під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN) у Брюсселі Марченко повідомив, що торік бюджетна допомога ЄС становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень – 16,1 млрд євро.

Міністр додав, що Україна системно працює над впровадженням реформ. Зокрема, виконує всі умови, передбачені планом для Ukraine Facility. Більшість з них, а саме 56 зі 151, заплановані на 2025 рік.