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Світовий банк прогнозує зростання економіки України у цьому році до 2%

Прогноз роблять із припущенням, що активні бойові дії триватимуть протягом року.

Світовий банк прогнозує зростання економіки України у цьому році до 2%
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк прогнозує, що за підсумками цього року економіка України зросте до 2%.

Про це йдеться в опублікованому документі банку під назвою “Світові економічні перспективи”, передає Укрінформ.

“Прогнозується помірне зростання в Україні до 2% у 2025 році, припускаючи, що активні бойові дії триватимуть протягом року”, – йдеться у документі.

Крім того, банк прогнозує економічне відновлення України у 7% в 2026 році, залежно від припинення активних бойових дій, інвестицій у споживання та реконструкцію.

У банку зазначили, що прогноз залишається залежним від термінів та кількості отримання зовнішньої допомоги та тривалості російського вторгнення. Геополітична напруженість продовжує залишатися критично-важливим чинником ризику.

“Будь-яка ескалація може призвести до більшого економічного погіршення у всьому регіоні”, – йдеться у документі.

У кінці грудня перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко поінформувала, що за підсумками 2024 року очікується зростання ВВП України на 4%.

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