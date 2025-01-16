Київські митники вилучили каучук підсанкційної російської компанії на 12,7 млн гривень

Працівники Київської митниці викрили зовнішньоекономічну оборудку із ввезення в Україну 43 тонн синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі в Ірані, офіс якого – в Москві. При ввезенні в Україну ділки документально підробили походження товару на турецьке, передає Державна митна служба України.

Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук з країною походження - Туреччина, столичні митники на палетах з брикетованим каучуком помітили код країни виробника IR (Іран), а на термоплівці, в яку безпосередньо загорнуто товар – штрих-код.

У міжнародній системі кодування товарів цей штрих-код зареєстровано на компанію в Ісламській Республіці Іран, що виробляє різноманітні нафтохімічні продукти, в тому числі синтетичний каучук.

Виробництво зосереджено безпосередньо в Ірані, а от офіс знаходиться на території Росії, в Москві.

Серед іншого, компанія перебуває під санкціями США через її зв’язки з Урядом Ірану та участь у діяльності, що становить загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

За даними фактами Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (надання до митного оформлення підроблених документів в частині країни походження товару).

З огляду на всі виявлені обставини, митниця скерувала повідомлення про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст 201-3 ККУ до правоохоронних органів.