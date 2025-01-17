Видобуток газу в Україні за рік зріс до 13,9 млрд кубометрів, - Нафтогаз

За минулий рік було введено в експлуатацію 83 нові свердловини

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, в 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівняно з 13,2 млрд куб м за підсумками 2023-го.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що за минулий рік було введено в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 – експлуатаційні, а 23 – пошуково-розвідувальні.

У 2024 році компанія також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році – 51).

Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки.

Як повідомлялося, яистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за 9 місяців 2024 року склав 23,3 млрд грн, що 8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.