Держава частково компенсовуватиме витрати на оренду житла певним категоріям ВПО

Біженці, які витрачають більше 20% доходів на оренду житла, можуть подавати документи на субсидію.

У межах ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету міністрів України у Запорізькій області.

Як зазначив глава уряду, вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

Крім того уряд компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.