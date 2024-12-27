Держава частково компенсовуватиме витрати на оренду житла певним категоріям ВПО

У межах ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету міністрів України у Запорізькій області.
Як зазначив глава уряду, вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.
Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.
Крім того уряд компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.
- На початку грудня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.