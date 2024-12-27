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Держава частково компенсовуватиме витрати на оренду житла певним категоріям ВПО

Біженці, які витрачають більше 20% доходів на оренду житла, можуть подавати документи на субсидію.

Держава частково компенсовуватиме витрати на оренду житла певним категоріям ВПО
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У межах ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету міністрів України у Запорізькій області.

Як зазначив глава уряду, вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

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Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

Крім того уряд компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

  • На початку грудня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.
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