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Міноборони закупило вантажівки для ЗСУ під держгарантії

Держконтракт уклали у грудні, а вже у січні надійшло перших 80 автомобілів.

Міноборони закупило вантажівки для ЗСУ під держгарантії
Фото: Міноборони

У січні 2025 року Міністерство оборони України передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника, які закуплені під держгарантії.

Як йдеться у повідомленні оборонного відомства, це – перша партія транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії.

Вантажівки будуть використовувати для виконання спеціальних та бойових завдань. 

За словами директора Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліба Канєвського, контракт уклали в грудні 2024 року. А вже в січні 2025 року  отримали близько 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. В них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення.

Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%.

Програму підвищення обороноздатності і безпеки держави реалізує Міністерство оборони разом з Кабінетом Міністрів України та іншими міністерствами за рахунок державного бюджету та банківських кредитів. Канєвський наголосив, що у 2024 році Міноборони зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазне-пральні комплекси, паливозаправники тощо. У 2025 році сфокусуються на закупівлі засобів ураження, щоб завдавати якнайбільше шкоди ворогу.

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