Верещук: крайній строк для обовʼязкового проходження ВЛК можуть перенести на початок червня

Найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради зареєструють законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.
Про це повідомила заступниця Офісу президента України Ірина Верещук.
Вона зазначила, що у законопроєкті йдеться про дві важливі речі:
- термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжать ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенесуть на початок червня 2025 року.
- обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років.
“Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт”, - підсумувала Верещук.
- В Офісі президента ініціюють продовження строку для проходження повторного медичного огляду обмежено придатним українцям та українкам.