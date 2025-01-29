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Верещук: крайній строк для обовʼязкового проходження ВЛК можуть перенести на початок червня

Також обовʼязок проходити ВЛК не стосуватиметься обмежено придатних до 25 років. 

Верещук: крайній строк для обовʼязкового проходження ВЛК можуть перенести на початок червня
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради зареєструють законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. 

Про це повідомила заступниця Офісу президента України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що у законопроєкті йдеться про дві важливі речі:

  • термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжать ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенесуть на початок червня 2025 року. 
  • обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років. 

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“Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт”, - підсумувала Верещук.

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