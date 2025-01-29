Верещук: крайній строк для обовʼязкового проходження ВЛК можуть перенести на початок червня

Також обовʼязок проходити ВЛК не стосуватиметься обмежено придатних до 25 років.

Найближчим часом в оборонному Комітеті Верховної Ради зареєструють законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

Про це повідомила заступниця Офісу президента України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що у законопроєкті йдеться про дві важливі речі:

термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжать ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенесуть на початок червня 2025 року.

обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років.

“Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт”, - підсумувала Верещук.