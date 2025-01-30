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У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 220 дітей

Загалом у цих населених пунктах залишається близько 45 тис. осіб.

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 220 дітей
Евакуація громадян з Покровської громади
Фото: Скріншот з відео

В населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, триває евакуація.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

“В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 45 тисяч осіб населення, з яких 220 – це діти”, - сказав Петлін.

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Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.

Загалом у Донецькій області зараз залишаються близько 304 тис. цивільного населення.

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