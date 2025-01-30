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Уранці окупанти обстріляли Херсон та околиці, є поранені

Поранені дві жінки, зруйновані будинки. 

Уранці окупанти обстріляли Херсон та околиці, є поранені
Наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА

Сьогодні близько 06.00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки.

Також під ворожим вогнем зранку була Зеленівка. Рашисти вдарили по житлових кварталах. Пошкоджено багато приватних будинків.

наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА
наслідки обстрілу Зеленівки
Наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Зеленівки

  • Росіяни вбили за минулу добу трьох цивільних на Херсонщині, ще 10 – поранили.
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