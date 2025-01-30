Уранці окупанти обстріляли Херсон та околиці, є поранені

Сьогодні близько 06.00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки.
Також під ворожим вогнем зранку була Зеленівка. Рашисти вдарили по житлових кварталах. Пошкоджено багато приватних будинків.
- Росіяни вбили за минулу добу трьох цивільних на Херсонщині, ще 10 – поранили.