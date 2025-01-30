Уранці окупанти обстріляли Херсон та околиці, є поранені

Сьогодні близько 06.00 російські окупанти масовано обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки.

Також під ворожим вогнем зранку була Зеленівка. Рашисти вдарили по житлових кварталах. Пошкоджено багато приватних будинків.

Фото: Херсонська МВА наслідки обстрілу Зеленівки

Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Зеленівки