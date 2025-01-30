Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укренерго спростувало інформацію про підготовку відключень світла у зв'язку з похолоданням

Прогнозований рівень температури не спричинить цього. 

Укренерго спростувало інформацію про підготовку відключень світла у зв'язку з похолоданням
Фото: Укренерго

Укренерго спростувало поширену в медіа і телеграм-каналах інформацію про прогнозоване відключення світла у зв'язку з похолоданням наступного тижня. Енергокомпанія повідомила, що таких прогнозів зараз немає.

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема на випадок різкого похолодання.

"Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що єдиною причиною обмежень енергопостачання були і залишаються російські удари по інфраструктурі. 

  • Протягом декількох тижнів січня температура в Україні була значно тепліше звичного для цього періоду рівня. На наступний тиждень синоптики прогнозували певне похолодання, але навіть уночі температура нижче -4 для більшості областей не очікують. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies