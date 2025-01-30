Укренерго спростувало інформацію про підготовку відключень світла у зв'язку з похолоданням

Укренерго спростувало поширену в медіа і телеграм-каналах інформацію про прогнозоване відключення світла у зв'язку з похолоданням наступного тижня. Енергокомпанія повідомила, що таких прогнозів зараз немає.
Ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема на випадок різкого похолодання.
"Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження", – йдеться у повідомленні.
В Укренерго нагадали, що єдиною причиною обмежень енергопостачання були і залишаються російські удари по інфраструктурі.
- Протягом декількох тижнів січня температура в Україні була значно тепліше звичного для цього періоду рівня. На наступний тиждень синоптики прогнозували певне похолодання, але навіть уночі температура нижче -4 для більшості областей не очікують.