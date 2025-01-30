Укренерго спростувало інформацію про підготовку відключень світла у зв'язку з похолоданням

Прогнозований рівень температури не спричинить цього.

Укренерго спростувало поширену в медіа і телеграм-каналах інформацію про прогнозоване відключення світла у зв'язку з похолоданням наступного тижня. Енергокомпанія повідомила, що таких прогнозів зараз немає.

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема на випадок різкого похолодання.

"Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що єдиною причиною обмежень енергопостачання були і залишаються російські удари по інфраструктурі.