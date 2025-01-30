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Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак, – ЦПД

Внаслідок атак пошкоджено обладнання.

Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак, – ЦПД
Ураження Новошахтинського НПЗ, 19 грудня 2024
Фото: скрін

Новошахтинський НПЗ, що у Ростовській області РФ, зараз призупинив роботу після атак.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

Він зазначив, що в 2024 році цей завод переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.

Зараз там пошкоджено обладнання.

19 грудня 2024 року Генштаб ЗСУ заявив, що Новошахтинський НПЗ було уражено із застосуванням вітчизняних безпілотників і ракет. Підтверджується пожежа на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

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