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​Прокуратура Києва оскаржила плани міськради побудувати новий ЖК на Воскресенці

Київська прокуратура просить суд скасувати рішення, яким передбачено будівництво восьми 26-поверхівок в промзоні у Дніпровському районі. 

​Прокуратура Києва оскаржила плани міськради побудувати новий ЖК на Воскресенці
Ілюстративне фото
Фото: Київська міська прокуратура

Київська прокуратура просить суд скасувати рішення міської ради, яким передбачено будівництво восьми 26-поверхівок в промзоні у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За позовом прокурорів Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради "Про затвердження детального плану території реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі міста Києва". Йдеться про територію площею 115,9 га, яка обмежена проспектами Броварським, Визволителів, Алішера Навої, бульваром Перова, вулицями Райдужною та Челябінською.

Згідно з генеральним планом міста Києва, значна частина цих територій за функціональним призначенням належить до промислово-комунальної території. Зокрема, в межах цієї території знаходиться земельна ділянка площею 12,61 га на проспекті Визволителів, 1-9 у місті, яка перебуває в користуванні АТ "Київметал" та належить до промислово-комунальної території, а також розташована в санітарно-захисній зоні залізничної вантажної станції "Київ-Дніпровський".

"Разом із цим, вказаним детальним планом, затвердженим рішенням Київради, запроєктовано освоєння території АТ «Київметал», зокрема планується будівництво восьми 26-ти поверхових житлових будинків на землях промислового призначення. Затвердження вказаного детального плану території не узгоджується зі стратегією розвитку міста Києва та змінює по суті положення чинного Генерального плану міста, що створює загрозу для ефективної життєдіяльності мешканців прилеглих районів міста. Таким чином, детальний план території, розроблений в порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, без урахування державних та громадських інтересів, у зв’язку з чим прокуратура просить суд його скасувати", - наголосили в прокуратурі.

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