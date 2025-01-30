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Нацгвардійці встановили прапор України у тилу росіян на Донеччині

Бійці НГУ нагадали ворогу, що його присутність на території України є лише тимчасовою.

Нацгвардійці встановили прапор України у тилу росіян на Донеччині
Фото: скріншот

Бійці бригади "Червона Калина" НГУ закріпили прапор України на вишці в тилу ворога у Донецькій області. 

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Під покровом ночі пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг — символ незламної волі та боротьби", — ідеться у повідомленні під відео.

В ОСУВ "Хортиця" додають, що своїм вчинком воїни Національної гвардії дали зрозуміти ворогу, що його присутність на території України є лише тимчасовою.

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