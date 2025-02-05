У “Дію” планують інтегрувати штучний інтелект, а також запустити ще низку сервісів

Зокрема, йдеться про сервіси еКонсул, еНотаріат та інші.

Застосунку й порталу “Дія” виповнюється 5 років. За цей час там зʼявилося понад 40 сервісів і 130 послуг, повідомляє Мінцифри.

Ось плани “Дії” на майбутнє:

Інтеграція ШІ. У “Дії” буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси “Дії”, уже працює ШІ-чатбот “Наталка”.

Сервіси для водіїв. “Дія” розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.

еКонсул. У “Дії” українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.

еНотаріат. Зʼявиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.

Зміна прізвища. Запровадять комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі — отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.

Нагадаємо, тепер у “Дію” надходитимуть електронні направлення та рецепти. Якщо в людини немає Дії, повідомлення надсилатиметься у Viber, а якщо немає і його - сповіщення надійде через смс.