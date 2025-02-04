FT: ЄС продовжує запроваджувати норми Закону про штучний інтелект попри погрози Трампа

Брюссель готує нові вказівки щодо заборон використання штучного інтелекту відповідно до свого знакового законодавства, яке регулює цю технологію, пише Financial Times.

Закон, ухвалений у 2023 році, вважається найповнішою у світі нормативною базою для ШІ. У неділю набули чинності положення, що забороняють певні програми, як от збір даних в Інтернеті для створення баз даних розпізнавання облич. Європейська комісія має намір опублікувати сьогодні поради про те, як компанії мають застосовувати ці правила.

Додаткові положення, спрямовані на великі моделі ШІ та продукти на базі ШІ, які становлять високий ризик для користувачів, зокрема їхнього здоров'я, запрацюють поступово до 2027 року.

“Прагнення забезпечити дотримання правил відбувається на тлі ширших європейських дебатів про те, наскільки агресивно блок повинен забезпечувати дотримання своїх цифрових правил в умовах жорсткої реакції з боку великих технологічних компаній, які підтримує новий президент США (Дональд Трамп, - ред.)”, ‒ зазначає FT.

Трамп пригрозив відповісти Брюсселю на штрафи, накладені на американські компанії. ЄС уже зробив кроки щодо “переоцінки” розслідувань щодо таких компаній, як Apple, Meta та Google, відповідно до інших законів, спрямованих на захист цифрових ринків континенту.

“У Брюсселі, безсумнівно, стурбовані тим, що новий президент США посилить тиск на ЄС у зв’язку із Законом про штучний інтелект, щоб гарантувати, що американським компаніям не доведеться мати справу з надмірною бюрократичною тяганиною чи, можливо, навіть штрафами”, ‒ сказав співголова глобальної практики кібернетики, даних і конфіденційності юридичної фірми Cooley Патрік Ван Еке.

Закон вимагає від компаній, що створюють “високоризикові” системи ШІ, бути більш прозорими щодо того, як вони створюють та використовують моделі ШІ. Ті, хто стоїть за найпотужнішими моделями, стикаються з додатковими вимогами, такими, як проведення оцінок ризиків. Компаніям, які не дотримуються закону, загрожують великі штрафи і заборона роботи у ЄС.

Великі технологічні групи давно піддають сумнівам амбіції Брюсселя щодо позиціонування себе як “світового центру надійного ШІ”. Зокрема у Facebook Meta прямо попередили, що жорстке регулювання у Європі може задушити інвестиції та інновації в галузі штучного інтелекту. Техгіганти виступають проти “обтяжливих” положень Закону про штучний інтелект щодо забезпечення більшої прозорості даних. Вони включають правила, що дозволяють третім особам отримати доступ до коду моделей штучного інтелекту для оцінки ризиків, а також винятки щодо деяких правил безпеки для компаній із відкритим кодом і невеликих стартапів.

Трамп і штучний інтелект

Раніше у січні Трамп попередив, що розглядає будь-які кроки Брюсселя проти американських компаній як “форму оподаткування”.

Під час свого першого тижня перебування на посаді республіканець анонсував інфраструктурний проєкт штучного інтелекту вартістю 500 мільярдів доларів під назвою “Зоряна брама” під керівництвом японської компанії SoftBank і OpenAI із Сан-Франциско. Він критикував зусилля з регулювання штучного інтелекту, підписавши виконавчі накази, які усувають багато перешкод у розвитку технології.

Закон про ШІ у Європейському союзі