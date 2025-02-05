Перша війна другого строку Дональда Трампа

Проте вже у понеділок, 3 лютого, Дональд Трамп повідомив, що відклав запровадження мита для Канади й Мексики на тридцять днів. Мита для Китаю залишив, і Пекін уже відповів ударами по американському бізнесу.

«Починається найдурніша торговельна війна — констатувала редакційна рада The Wall Street Journal . — Це нагадує нам старий жарт Бернарда Льюїса про те, що бути ворогом Америки ризиковано, але бути її другом смертельно небезпечно».

У суботу, 1 лютого, Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують 25 % мита для товарів з Канади та Мексик и (крім канадської нафти, яку обклали 10 % митом) і додаткові 10 % мита для товарів з Китаю.

Мита і наркотики

Як би дивно це не звучало для непоінформованої аудиторії, проте формальна підстава для запровадження мита не економічні резони, а наркотрафік. Що між ними спільного?

Лише те, що в уяві Дональда Трампа мита, мабуть, є ідеальним інструментом впливу на інші держави. А на Канаду й Мексику впливати необхідно, оскільки вони, скажімо так, недостатньо чутливі до побажань Вашингтона в царині наркоконтролю.

Фото: abc.net.au Безхатько після куріння фентанілу в Лос-Анджелесі.

Річ у тому, що США потерпають від епідемії фентанілу, опіоїдного наркотику. Згідно з інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань, за рік у США гинуть приблизно 90 тисяч осіб від передозування, з них на опіоїди припадають понад 70 % випадків, більшість — від фентанілу.

І саме на території Мексики розміщені нелегальні виробництва фентанілу. А мексиканські наркокартелі, що виготовляють його, активно діють ще й на території Канади. З обох країн фентаніл нелегально транспортують до США через погано контрольовані кордони.

Раніше основним виробником фентанілу був Китай, однак коли США запровадили санкції, нарколабораторії релокували до Мексики та Канади, хоч сировину для них досі постачають китайці.

Після розмов з президенткою Мексики та прем’єром Канади, які публічно анонсували заходи з посилення прикордонного контролю, Дональд Трамп погодився відкласти запровадження мита — поки що на 30 днів.

Зокрема, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила, що з метою боротьби з наркотрафіком відправить на кордон зі США 10 тисяч службовців Національної гвардії.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції у Варшаві, 28 січня 2025 року.

Джастін Трюдо і собі пообіцяв, що Канада витратить на посилення кордону 1,3 мільярда доларів і внесе мексиканські картелі до списку терористичних організацій.

Проблеми з Мексикою і Канадою розв'язано?

Ні, бо рішення про мита не скасували, а лише відклали на 30 днів.

Це означає, що Дональд Трамп має ще багато претензій і пропозицій для сусідів. Звісно, не йдеться про перетворення Канади на 51-й штат США, про що часто згадує президент США. Проте існує цілий ряд проблем у відносинах, які глава Білого дому хотів би влагодити.

Насамперед проблему нелегальної міграції, і це стосується передусім Мексики.

А ще торговий дисбаланс, про що часто згадував Дональд Трамп упродовж виборчої кампанії.

У 2023 році США імпортували з Мексики товарів на 480 млрд доларів, експортували — на 323 млрд. Баланс: мінус 157 млрд.

Імпорт з Канади — 430 млрд доларів, експорт до Канади — 353 млрд. Баланс: мінус 77 млрд.

Тому далі, ймовірно, буде.

Фото: EPA/UPG Буксир веде контейнеровоз у порту Окленда, Каліфорнія, США, 3 лютого 2025 р.

До слова, минулої суботи, коли Дональд Трамп оголосив про запровадження мита, у нього спитали, чи можуть Мехіко й Оттава щось зробити, щоб США змінили рішення. Господар Білого дому відповів, що ні, нічого, адже мита — не інструмент переговорів. «Ми не шукаємо поступок», — додав він.

Лише через три дні Трамп зупинив мита для обох країн, посилаючись на поступки, на які пішли сусіди США.

Якби мита запровадили, хто постраждав би найбільше?

Усі — і США, і Канада, і Мексика. І решта світу, по якому рикошетом вдарило б падіння найбільшої (США) і дев'ятої (Канада) економік світу.

Економіки США та їхніх сусідів тісно пов'язані, і найкраще взаємну залежність проілюструвати на прикладі автопрому.

Близько 40 % автомобілів General Motors, які компанія виготовила в Північній Америці, вийшли з конвеєрів заводів Мексики й Канади. У інших великих виробників автопоказники практично такі самі, тому мита можуть збільшити їхню вартість приблизно на 10 тисяч доларів за одиницю.

Навіть у автомобілів, виготовлених безпосередньо у США, 16 % вартості припадають на компоненти, виготовлені в Мексиці чи Канаді. І якщо запровадять мита, такі авто подорожчають для американських споживачів у середньому на 1250 доларів.

Фото: gmauthority.com Chevrolet на заводі General Motors у Сан-Каетану-ду-Сул у Бразилії Виробництво пікапана заводіу Сан-Каетану-ду-Сул у Бразилії

Подорожчають також будівельні матеріали та їжа. За даними Міністерства сільського господарства США, у 2023 році з Мексики імпортували сільськогосподарської продукції на понад 45 млрд доларів, з Канади — на 40 млрд.

За підрахунками аналітиків UBS, мита на імпорт з Канади та Мексики можуть знизити зростання реального ВВП США у 2025 році на 1,4 %.

Згідно з прогнозом Канадської торговельної палати, американські мита можуть зменшити ВВП Канади на 2,6 %.

Мексика, згідно з прогнозом Інституту міжнародної економіки Пітерсона, через мита може втратити 2 % ВВП.

А якщо Канада і Мексика запровадять мита у відповідь, негативний вплив на економіку зросте ще більше. Про намір зробити це заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

А прем'єр Канади Джастін Трюдо навіть устиг оголосити, що його уряд відповість 25 % митами на визначені американські товари на суму понад 107 млрд доларів. Насамперед Оттава мала намір вдарити по товарах з тих штатів, де домінують республіканці.

Відповідь Китаю

Напередодні виборів Дональд Трамп найчастіше в контексті торгової політики згадував Китай (що логічно), обіцяючи обкласти китайські товари митами 50–60 %. Тому 10 % не стали несподіванкою (хіба що приємною) ані для Пекіна, ані для американського бізнесу, інтереси якого так чи інакше пов'язані з Китаєм.

За даними американського уряду, у 2022 році обсяг торгівлі товарами й послугами США з Китаєм склав приблизно 758,4 млрд доларів. Експорт становив 195,5 млрд, імпорт — 562,9 млрд. Дефіцит торгівлі — 367,4 млрд.

Ще під час першої каденції Дональда Трампа, у 2020 році, Пекін і Вашингтон домовилися, що Китай збільшить імпорт американських товарів і послуг на 200 мільярдів доларів протягом дворічного періоду. Однак навіть через чотири роки цього не сталося.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп і віцепрем’єр Китаю Лю Хе під час підписання торговельної угоди з Китаєм у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, 15 січня 2020 року.

Натомість зараз у відповідь на рішення Дональда Трампа уряд Китаю оголосив про запровадження 10 % мита на американську сиру нафту, сільськогосподарську обладнання, деякі авто і 15 % на скраплений газ і вугілля.

Крім того, Міністерство торгівлі КНР оголосило, що з метою «захисту інтересів національної безпеки» експорт до США вольфраму, телуру, рутенію, молібдену та предметів, пов’язаних з рутенієм, можуть обмежити.

Уряд Китаю також вніс до чорного списку ряд американських компаній і оголосив про початок антимонопольного розслідування проти Google.

Як і у випадку з Канадою та Мексикою, взаємні обмеження можуть бути лише підготовкою вигідних переговорних позицій напередодні анонсованої зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.



А що Європою?

Наступною мішенню митних ініціатив Дональда Трампа, скоріш за все, стане ЄС.

Згідно з заявами президента США, профіцит торговельного балансу Європи зі США становить понад 300 млрд доларів. (Насправді значно менше: за даними уряду США, торгівля товарами й послугами з Європейським Союзом у 2022 році склала приблизно 1,3 трильйона доларів. Експорт становив 592 млрд, імпорт — 723,3 млрд. Дефіцит торгівлі товарами — 131,3 млрд).

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 4 лютого 2025 року

«Вони не беруть наших авто, вони не беруть нашої сільськогосподарської продукції, вони майже нічого не беруть, а ми беремо в них усе: від мільйонів автомобілів до величезної кількості їжі та сільськогосподарської продукції, — сказав Дональд Трамп, додавши, що немає конкретних строків запровадження мита для європейського експорту, але це буде обов'язково і станеться «досить скоро».

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС готує відповідь, але європейці прагнули б уникнути торговельної війни, оскільки в таких війнах немає переможців.

«Ми дуже взаємопов’язані: ми потребуємо Америки, а Америка потребує нас», — зазначила вона.

Це справді так. За твердженням Офісу торговельного представника США, торговельні й інвестиційні відносини між США та Європою «є найбільшими та найскладнішими у світі».

Згідно з даними AmChamEU, продажі американських компаній, які працюють у ЄС, склали понад 3,8 трильйона у 2022 році. Показники європейських компаній, які працюють у США, майже такі самі.

А от Великій Британії поуи що пощастило з Дональдом Трампом.

«Сполучене Королівство виходить за межі, але я впевнений, що це можна вирішити», — заявив президент США.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час пресконференції

Як повідомило видання Financial Times, і США, і Велика Британія стверджують, що мають позитивне сальдо торгівлі один з одним. За американськими даними, позитивне сальдо США у 2023 році склало 14,5 млрд. Дані Великобританії свідчать, що того самого року королівство вийшло у взаємній торгівлі у плюс на 88 млрд.