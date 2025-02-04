Мито на нафту та газ і обмеження експорту металів: Китай оголосив заходи у відповідь на американські тарифи

На відміну від Канади і Мексики, КНР не домовлялася про відтермінування нових мит в обмін на поступки для Штатів.

Китай вжив заходів у відповідь на введення Сполученими Штатами мита в 10 % на імпорт його товарів. Пекін вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю, пише Wall Street Journal.

Нові тарифи на китайські товари набувають чинності в США сьогодні. Оголошення Китаю про кроки у відповідь з'явилося через декілька годин після того, як Штати домовилися про відтермінування впровадження тарифів для Мексики і Канади.

Китай повідомив, що впроваджує мита в 15 % на імпорт американського вугілля та зрідженого природного газу. 10 % мита діятиме на сиру нафту, техніку для сільського господарства, великі транспортні засоби і пікапи. Вони набудуть чинності з 10 лютого.

Після повідомлення Пекіна про кроки у відповідь вартість нафти впала, а індекс долара WSJ зріз. Азіатські фондові ринки перестали зростати, а ф'ючерси на фондові ставки США трохи знизилися.