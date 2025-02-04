​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції
У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
ГоловнаСвіт

Мито на нафту та газ і обмеження експорту металів: Китай оголосив заходи у відповідь на американські тарифи

На відміну від Канади і Мексики, КНР не домовлялася про відтермінування нових мит в обмін на поступки для Штатів. 

Мито на нафту та газ і обмеження експорту металів: Китай оголосив заходи у відповідь на американські тарифи
Фото: EPA/UPG

Китай вжив заходів у відповідь на введення Сполученими Штатами мита в 10 % на імпорт його товарів. Пекін вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю, пише Wall Street Journal

Нові тарифи на китайські товари набувають чинності в США сьогодні. Оголошення Китаю про кроки у відповідь з'явилося через декілька годин після того, як Штати домовилися про відтермінування впровадження тарифів для Мексики і Канади.

Китай повідомив, що впроваджує мита в 15 % на імпорт американського вугілля та зрідженого природного газу. 10 % мита діятиме на сиру нафту, техніку для сільського господарства, великі транспортні засоби і пікапи. Вони набудуть чинності з 10 лютого. 

Після повідомлення Пекіна про кроки у відповідь вартість нафти впала, а індекс долара WSJ зріз. Азіатські фондові ринки перестали зростати, а ф'ючерси на фондові ставки США трохи знизилися. 

  • Впровадити мито на товари з деяких країн Дональд Трамп обіцяв одразу після вступу на посаду. Днями він підписав три укази про впровадження мит: по 25 % для Канади і Мексики та 10 % для Китаю. Перші дві країни він звинуватив у тому, що ті не перешкоджають потраплянню наркотиків і нелегалів на американську територію. Китай Трамп звинуватив в потоках особливо небезпечного наркотику – фентанілу.
  • І Мексиці, і Канаді вдалося домовитися про відтермінування підвищеного мита. Обидві країни пішли на поступки і пообіцяли вжити нових заходів заради США. Канада запевнила, що посилить охорону кордону. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies