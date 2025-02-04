Повстанці у ДР Конго оголосили про "гуманітарне припинення вогню"

Група повстанців на сході Демократичної Республіки Конго заявила про те, що з вівторка запроваджує режим "гуманітарного припинення вогню".

Як пише BBC, альянс бойовиків, серед яких є угруповання М23 з сусідньої Руанди, пообіцяв не просуватися далі вглиб території Конго та захищати вже захоплені позиції. Вони також звинуватили збройні сили республіки у вбивствах цивільних шляхом бомбардувань.

За підрахунками ООН, близько 900 людей загинули та ще майже 3 тисячі зазнали поранень під час бойових дій біля міста Гома на сході ДР Конго. З початку року 400 тисяч людей стали біженцями. Країни "Великої сімки" та Європейського Союзу засудили наступ як грубе порушення суверенітету країни.

Очікується, що у п'ятницю лідери Конго та Руанди візьмуть участь у мирному саміті, який прийматиме Танзанія.