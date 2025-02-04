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Politico: Трамп припинить участь США у Раді ООН з прав людини

Республіканець вже робив це під час першої каденції.

Politico: Трамп припинить участь США у Раді ООН з прав людини
Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку
Фото: 0569.com.ua

За інформацією видання Politico, у вівторок адміністрація президента США Дональда Трампа готується оприлюднити указ, згідно з яким країна вийде зі складу Ради ООН з прав людини та повністю припинить фінансування агенції ООН з питань палестинських біженців.

Рішення буде приурочене до візиту у Білий дім прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Трамп звинувачує правозахисний орган ООН в упередженості щодо свого союзника на Близькому Сході та вважає, що раду в своїх цілях використовують країни, в яких відбуваються "жахливі порушення прав людини". 

У 2018 році, під час своєї першої каденції, республіканець вже вдавався до виходу з органу ООН з прав людини. За словами представників Трампа, з тих пір рада "ухвалила більше антиізраїльських резолюцій, ніж Іран, Сирія та Північна Корея разом узяті". 

Агенція з питань палестинських біженців, діяльність якої оголошена Ізраїлем незаконною на своїй території, тимчасово припинила отримувати гроші від США ще за часів Джо Байдена. Співробітників звинуватили у залученості до атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Адміністрація Трампа остаточно позбавить організацію будь-якого фінансування. 

Згідно з текстом указу, державному секретарю Марко Рубіо також доручено вивчити питання, які міжнародні організації та союзи ведуть "радикальну та антиамериканську політику". Акцент в цьому пункті робиться на ЮНЕСКО, з якого Трамп у 2019 році також виводив США під приводом антиізраїльської діяльності. 

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