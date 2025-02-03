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Генсек НАТО вважає, що інтерес Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим"

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно".

Генсек НАТО вважає, що інтерес Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інтерес президента США Дональда Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим". 

Про це він заявив на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно. Йдеться не лише про Гренландію, але й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду, і навіть про самі США... Тому ми працюватимемо разом у рамках НАТО, щоб забезпечити, що щодо крайньої півночі ми колективно зробимо все необхідне", - сказав Рютте.

Раніше західні ЗМІ писали, що стратегія НАТО щодо Гренландії – розширити свою присутність в Арктиці, залучивши до цього і війська США.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії. Тим часом премʼєрка Данії, якій підпорядковується Гренландія, наголосила, що "Гренландія не продається".

  • Дональд Трамп намагався "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову. 
  • Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна. 
  • Після вступу на посаду Трамп сказав, що біля острова плавають китайські і російські судна і Данія нічого з цим не може зробити, тому острів необхідно передати Штатам.
  • На тлі цих заяв голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер запропонував розмістити у Гренландії солдатів ЄС. А керівник французького МЗС заявив – якщо Данія попросить країни ЄС про допомогу у захисті своїх кордонів, то Франція відгукнеться на цей заклик.  
  • 21 січня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі із Трампом.
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