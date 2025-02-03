Генсек НАТО вважає, що інтерес Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим"

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інтерес президента США Дональда Трампа до Гренландії є "абсолютно зрозумілим".

Про це він заявив на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Абсолютно зрозуміло, що Трамп має рацію щодо крайньої півночі, що ми повинні робити більше колективно. Йдеться не лише про Гренландію, але й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду, і навіть про самі США... Тому ми працюватимемо разом у рамках НАТО, щоб забезпечити, що щодо крайньої півночі ми колективно зробимо все необхідне", - сказав Рютте.

Раніше західні ЗМІ писали, що стратегія НАТО щодо Гренландії – розширити свою присутність в Арктиці, залучивши до цього і війська США.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії. Тим часом премʼєрка Данії, якій підпорядковується Гренландія, наголосила, що "Гренландія не продається".