Країни ОПЕК відмовилися виконати вимогу Трампа про зниження ціни на нафту

Організація країн-експортерів нафти та її партнери на моніторинговій зустрічі у понеділок вирішили не змінювати свій план щодо обмеження видобутку чорного золота на перший квартал цього року, проігнорувавши заклики президента США Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, група ключових членів клубу ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією заявили про збереження поточної політики щонайменше до квітня 2025 року. Минулоріч альянс держав-експортерів тричі відкладав збільшення видобутку нафти, щоб підтримувати високий рівень ціни.

В організації впевнені, що після скорочення попиту на початку року надалі відбудеться "значне відновлення". Проте Міжнародна енергетична агенція у Парижі вважає, що навіть за умови невиконання ОПЕК+ свого плану нарощення видобутку, у 2025 році виникне надлишок пропозиції у 750 тисяч барелів.

Дональд Трамп щонайменше двічі звертався до ОПЕК+ з вимогою знизити ціну на нафту. На думку президента США, це дозволить швидко зупинити війну Росії проти України.