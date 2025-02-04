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Країни ОПЕК відмовилися виконати вимогу Трампа про зниження ціни на нафту

До квітня рівень видобутку залишиться без змін.

Країни ОПЕК відмовилися виконати вимогу Трампа про зниження ціни на нафту
Видобуток нафти
Фото: EPA/UPG

Організація країн-експортерів нафти та її партнери на моніторинговій зустрічі у понеділок вирішили не змінювати свій план щодо обмеження видобутку чорного золота на перший квартал цього року, проігнорувавши заклики президента США Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, група ключових членів клубу ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією заявили про збереження поточної політики щонайменше до квітня 2025 року. Минулоріч альянс держав-експортерів тричі відкладав збільшення видобутку нафти, щоб підтримувати високий рівень ціни. 

В організації впевнені, що після скорочення попиту на початку року надалі відбудеться "значне відновлення". Проте Міжнародна енергетична агенція у Парижі вважає, що навіть за умови невиконання ОПЕК+ свого плану нарощення видобутку, у 2025 році виникне надлишок пропозиції у 750 тисяч барелів. 

Дональд Трамп щонайменше двічі звертався до ОПЕК+ з вимогою знизити ціну на нафту. На думку президента США, це дозволить швидко зупинити війну Росії проти України

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