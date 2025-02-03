NGL: донька нардепа-втікача Дубневича купила квартиру в Дубаї за 1,2 мільйони

Окрім квартири, у доньки Дубневича в ОАЕ з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес.

33-річна Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ).

Про це йдеться у спільному матеріалі "Слідства.Інфо" та NGL.media, який базується на документах щодо нерухомості у Дубаї, доступ до яких отримала міжнародна мережа журналістів-розслідувачів OCCRP, французька газета Le Monde та низка партнерів в усьому світі.

Проаналізовані журналістами документи свідчать, що квартиру у престижному дубайському районі Бурдж Халіфа донька Дубневича купила у листопаді 2022 року. Квартира з трьома спальнями загальною площею 145 метри квадратні у хмарочосі "Forte Tower 2" коштувала 4,5 млн дирхамів ОАЕ (1,2 млн євро). У грудні 2023 року Роксолана Пиртко передала свою квартиру в оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.

У доньки Дубневича в Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася не лише нерухомість, але й бізнес. У 2022 році компанія Symbol Consulting DMCC отримала місцеву ліцензію на маркетингові послуги та управлінські консультації терміном на три роки. Отримання такої ліцензії є обов’язковим для ведення бізнес-діяльності в ОАЕ.

Раніше NGL.media з’ясували, що Роксолана Пиртко є засновницею словацької компанії V. development & consulting і акціонеркою словацької компанії V. Investment SE. У вересні 2023 року вона разом зі своїм чоловіком придбали за 600 тисяч євро двоповерховий будинок у столиці Словаччини.

Михайло Пиртко, чоловік Роксолани Пиртко, ймовірно також певний час володів компанією в ОАЕ, яка називалась P&P і яка припинила діяльність у 2024 році. В оголошенні, опублікованому у травні місцевою діловою газетою The Gulf Time було вказано, що людина з таким прізвищем та ім’ям володіла 100% акцій P&P, але детальнішої інформації про роботу цієї компанії знайти не вдалося.

Також Роксолана Пиртко також є співзасновницею низки компаній в Україні — "Львівбудмакс-інвест", ТЦ "Роксолана", "Передзвін", "Цетуля Солар" та "Ліг Агро". Найбільша кількість нерухомості, за даними YouControl, сконцентрована на "Передзвоні".

На цю компанію також записаний автомобіль "Mercedes-Benz GLS 350" 2024 року випуску.

Роксолана Пиртко не відповіла на прохання NGL.media про коментар у кількох месенджерах, за контактним номером Symbol consulting DMCC в ОАЕ ніхто не відповів.