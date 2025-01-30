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Київ додатково виділив 1,5 млрд грн на укриття в закладах освіти

На капітальні ремонти укриттів передбачено 831,6 млн грн.

Київ додатково виділив 1,5 млрд грн на укриття в закладах освіти
Фото: Анна Стешенко

На будівництво укриттів у закладах освіти Києва додатково спрямують 1,5 млрд грн. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року ухвалили депутати на засіданні Київради. 

Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник. 

Зазначається, що для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік було передбачено 391,1 млн грн. За рахунок додаткових коштів цього року планують завершити роботи на низці таких об’єктів.

Крім того, на 2025 рік на капітальні ремонти укриттів передбачено загалом 831,6 млн грн. Із них: у закладах освіти – 570,9 млн грн, на об’єктах житлово-комунального господарства – 209,5 млн грн, в інших галузях соціальної сфери – 51,2 млн грн.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що місто за перші два роки вторгнення було відремонтовано та облаштовано понад 100 укриттів у закладах освіти, і тепер вони можуть прийняти 317 тис. осіб. Водночас на початок 2024 року майже 30 освітніх закладів столиці взагалі не мали власного укриття. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Києве, ти як?".

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