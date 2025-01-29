Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Франція готова надати Україні кредити на системи очистки води

Крім того, французька компанія Matiere готова переходити до реалізації більш масштабних проєктів з відбудови України.

Франція готова надати Україні кредити на системи очистки води
Міст, відновленний за допомоги Франції
Фото: Сергій Сухомлин

Франція готова надати Україні кредитне фінансування на системи очистки води.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин за результатами зустрічі з послом Франції в Україні.

Сергій Сухомлин додав, що Франція також пропонує обладнання для очистки води.

Support LB.ua

Також керівництво Агентства провело переговори з представником французької компанії Matiere. Вона спеціалізується на виготовленні мостів і працює у понад 60 країнах, зокрема в Україні. Під час зустрічі обговорили об’єкти, які потребують швидких рішень.

Сухомлин зауважив, що французька компанія готова переходити до реалізації більш масштабних проєктів з відбудови України.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies