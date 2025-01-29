Франція готова надати Україні кредити на системи очистки води

Крім того, французька компанія Matiere готова переходити до реалізації більш масштабних проєктів з відбудови України.

Франція готова надати Україні кредитне фінансування на системи очистки води.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин за результатами зустрічі з послом Франції в Україні.

Сергій Сухомлин додав, що Франція також пропонує обладнання для очистки води.

Також керівництво Агентства провело переговори з представником французької компанії Matiere. Вона спеціалізується на виготовленні мостів і працює у понад 60 країнах, зокрема в Україні. Під час зустрічі обговорили об’єкти, які потребують швидких рішень.

Сухомлин зауважив, що французька компанія готова переходити до реалізації більш масштабних проєктів з відбудови України.