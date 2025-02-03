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У січні українські енергетики відновили електропостачання для понад 530 тисяч родин після атак РФ

Російська армія продовжує обстрілювати енергосистему України.

У січні українські енергетики відновили електропостачання для понад 530 тисяч родин після атак РФ
Фото: Укренерго

Упродовж січня працівники компанії ДТЕК повернули світло для майже 537 тисяч родин, які внаслідок ворожих атак залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

В енергокомпанії зазначають, що в січні ворог продовжував обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. У прифронтових регіонах енергосистема також страждала від ворожих артобстрілів та авіаударів.

Зокрема, в Донецькій області, яка залишається зоною найважчих бойових дій, у січні енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 354,1 тисяч родин. 

На Дніпропетровщині за місяць енергетикам вдалося повернути світло у знеструмлені ворогом домівки 138,7 тисяч родин.

Також потерпала від ворожих атак Одеська область. Енергетики відновили електропостачання 31,8 тисяч домівок. На Київщині – ще 12,3 тисяч осель.

  • Під час обстрілу РФ 25 грудня у ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
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