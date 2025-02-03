У січні українські енергетики відновили електропостачання для понад 530 тисяч родин після атак РФ

Упродовж січня працівники компанії ДТЕК повернули світло для майже 537 тисяч родин, які внаслідок ворожих атак залишилися без електроенергії.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
В енергокомпанії зазначають, що в січні ворог продовжував обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. У прифронтових регіонах енергосистема також страждала від ворожих артобстрілів та авіаударів.
Зокрема, в Донецькій області, яка залишається зоною найважчих бойових дій, у січні енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 354,1 тисяч родин.
На Дніпропетровщині за місяць енергетикам вдалося повернути світло у знеструмлені ворогом домівки 138,7 тисяч родин.
Також потерпала від ворожих атак Одеська область. Енергетики відновили електропостачання 31,8 тисяч домівок. На Київщині – ще 12,3 тисяч осель.
- Під час обстрілу РФ 25 грудня у ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.