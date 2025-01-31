В ООН заявили, що повстанці M23 просуваються на сході ДК Конго до важливого пункту транзиту золота

M23, яких підтримує Руанда, швидко рухаються через провінцію Південне Ківу до міста Букаву.

Повстанці M23, яких підтримує Руанда, швидко просуваються через провінцію Південне Ківу до міста Букаву на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ООН.

“Наші колеги з миротворчої місії кажуть, що є інформація про транскордонні переміщення Сил оборони Руанди в цьому напрямку”, — сказав речник генсека ООН Стефан Дюжаррік журналістам у Нью-Йорку.

За його словами, в провінції тривають сутички між повстанцями і конголезькими військами.

Букаву розташоване вздовж кордону Конго з Руандою в крайній південній точці озера Ківу. Це великий торговий центр і важливий пункт транзиту корисних копалин, зокрема золота.

Альянс М23 зайняв місто Гома в багатій на корисні копалини провінції Північне Ківу в Конго на початку цього тижня за підтримки руандійських солдатів. Вони перемогли армію Конго, миротворців ООН і союзні сили, контролюючи тепер місто з 2 мільйонами людей.

У Гомі, яка усіяна боєприпасами, що не розірвалися і має обмежений доступ до води та електрики, тривають періодичні перестрілки, розповів Дюжаррік. Злітно-посадкова смуга аеропорту міста також пошкодили під час бойових дій і вона не функціонує, що перешкоджає доставці вантажів.

Раніше цього тижня США попередили Раду Безпеки, що Руанда та M23, мабуть, мають намір розширити свої завоювання на Південну Ківу.

Ризик регіональної війни

У червні на прохання Конго миротворці ООН залишили провінцію, поступово згортаючи місію, яка розпочалася понад 25 років тому у розпал серії воєн, внаслідок яких загинули мільйони людей.

Південне Ківу також межує з Бурунді, і війська з цієї країни борються разом із конголезькою армією проти M23, що загрожує перетворити конфлікт на регіональну війну, попередила Міжнародна кризова група. МКГ заявила, що існує “реальний ризик” того, що Руанда може спробувати повалити уряд Бурунді, посилаючись на “регіональних дипломатів”.

M23 заявляє, що захищає права конголезьких етнічних тутсі та інших носіїв руандійської мови в країні, а також бореться з повстанським угрупуванням у ДР Конго, пов'язаним з винуватцями геноциду 1994 року в Руанді, внаслідок якого загинуло понад 800 000 осіб, переважно тутсі. Уряд Конго стверджує, що M23 і Руанда полюють на великі мінеральні багатства на сході країни. Руанда заперечує підтримку повстання чи відправлення військ у країну.