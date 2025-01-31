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Сенат затвердив Дуга Бургума на посаді міністра внутрішніх справ США

Він також очолить нову Національну енергетичну раду та увійде до ради нацбезпеки. 

Сенат затвердив Дуга Бургума на посаді міністра внутрішніх справ США
Дуг Бургум
Фото: EPA/UPG

Ще одна людина з команди нового президента США Дональда Трампа успішно подолала бар'єр затвердження у Сенаті: верхня палата Конгресу підтримала кандидатуру Дуга Бургума на посаду міністра внутрішніх справ.

Як пише Associated Press, 68-річний мільядер, який був губернатором Північної Дакоти, отримав 79 позитивних голосів сенаторів, лише 18 виступили проти. Окрім республіканців, "за" проголосували понад половина демократів. 

Посада міністра внутрішніх справ у США передбачає контроль над земельними ресурсами, корисними копалинами, а також керування службами, відповідальними за національні парки та дику природу. Бургум має стати однією з ключових осіб у реалізації плану Дональда Трампа зробити США "енергетичним домінантом планети" за рахунок більшого видобутку нафти.

Окрім міністерства, Бургум очолить також новостворену Національну енергетичну раду. Він стане першим головою МВС США, який увійде до складу ради національної безпеки. 

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