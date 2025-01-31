Меркель розкритикувала лідера своєї партії через порушення табу у Бундестазі

Колишня очільниця німецького уряду Ангела Меркель виступила із заявою, в якій засудила дії лідера рідного для неї Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца у Бундестазі.

Як пише BBC, ексканцлерці не сподобалося, що головний опонент Олафа Шольца на прийдешніх виборах пішов на створення ситуативної більшості з "Альтернативою для Німеччини" задля голосування за жорсткий антиміграційний законопроєкт.

Меркель вважає, що Мерц порушив табу, якого демократичні сили в парламенті дотримувалися упродовж довгих років: "ні у визначенні порядку денного, ні під час голосувань жодна партія не має об'єднувати позиції з ультраправими".

Політикиня закликала демократичні сили "працювати разом, щоб запобігти повторенню у майбутньому жахливих атак, які сталися на Різдво у Магдебурзі та декілька днів тому в Ашаффенбурзі". В обох випадках мігранти здійснили публічний напад, внаслідок якого загинули люди.

Фрідріх Мерц у відповідь на критику з боку Меркель заявив, що "ініціатива не стає поганою лише тому, що за неї голосують погані люди", а підтримки ультраправих він "не шукав і не прагнув".