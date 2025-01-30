Reuters: ХАМАС підтвердив смерть командира військового крила Мохаммеда Дейфа

У серпні ізраїльські військові оголосили, що вбили Дейфа під час авіаудару в районі Хан-Юніс у Смузі Гази.

ХАМАС підтвердив смерть лідера військового крила руху Мохаммеда Дейфа про ліквідацію якого Ізраїль заявляв у серпні 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ХАМАСу.

Озброєне крило ХАМАСу, Бригади аль-Кассам, у четвер, 30 січня, підтвердило смерть у бою свого військового лідера Мохаммеда Дейфа і заступника військового командира Марвана Ісси.

У серпні ізраїльські військові оголосили, що вбили Дейфа під час авіаудару в районі Хан-Юніс у Смузі Гази.

Вважається, що Дейф та Ісса, про вбивство яких Ізраїль також оголосив у березні, були організаторами нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, який спровокував війну в Газі.

"Бригади Аль-Касама" також оголосили про загибель інших трьох високопоставлених членів загальної військової ради ХАМАС.

21 листопада МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мохаммед Дейф.