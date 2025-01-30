ЗМІ: У Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту"

У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту".
Про це пише Dennik N.
У словацікій поліції зазначили, що після засідання комітету з питань оборони та безпеки, затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється процес депортації.
Голова комітету з питань оборони та безпеки Ріхард Глюк додав, що депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його нібито "затримають та відправлять в армію".
В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.
"Якщо готується якийсь переворот, а це має означати, що є якась хунта, яка силою візьме владу, то це вимагало б, як мінімум, надсекретності", каже опозиційний депутат Юрай Крупа і додає, що не знає, як державний переворот могла б здійснити одна людина.
- Після того, як Україна припинила з 1 січня 2025 року транзит російського газу, з боку Фіцо лунають то погрози, то образи. Так, словацький прем’єр неодноразово озвучував тезу про те, що припинить імпорт електроенергії в Україні. На це згодом відреагувала Чехія, назвавши ці слова порожніми, оскільки на практиці їх реалізувати неможливо і вони більше спрямовані на електорат Фіцо.
- Також глава словацького уряду погрожує припинити всю гуманітарну допомогу Києву і звинуватив Київ у причетності до нібито масованої кібератаки на національну страхову компанію.
- Одна з останніх заяв Фіцо – він назвав Володимира Зеленського ворогом.
- Натомість Зеленський неодноразово підтверджував, що пропонував Словаччині допомогу після зупинки транзиту газу з РФ, однак уряд сусідньої країни відмовляється.