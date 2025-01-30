ЗМІ: У Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту"

У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту".

Про це пише Dennik N.

У словацікій поліції зазначили, що після засідання комітету з питань оборони та безпеки, затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється процес депортації.

Голова комітету з питань оборони та безпеки Ріхард Глюк додав, що депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його нібито "затримають та відправлять в армію".

В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.

"Якщо готується якийсь переворот, а це має означати, що є якась хунта, яка силою візьме владу, то це вимагало б, як мінімум, надсекретності", каже опозиційний депутат Юрай Крупа і додає, що не знає, як державний переворот могла б здійснити одна людина.