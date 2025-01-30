Литовські прикордонники знайшли 25-метровий тунель контрабандистів на кордоні з Білоруссю

Литовські прикордонники виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який використовувався для контрабанди.

Про це LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс.

Він розповів, що тунель було виявлено біля села Пашалцис, але утримався від надання додаткових деталей.

"Оскільки відкрито досудове розслідування, всі деталі ми узгоджуємо з прокуратурою. Найближчим часом ми опублікуємо звіт із усіма деталями", - сказав Мішутіс.

Він зазначив, що після встановлення фізичного бар’єру на кордоні Литви з Білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад - за допомогою повітряних куль.

За словами Рустамаса Любаєваса, керівника VSAT, загальне використання повітряних кульок зменшується, і з початку цього року було перехоплено 20 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Нагадаємо, що в 2023 році литовська митниця запровадила посилений контроль за ввезенням товарів через Литву до Росії та Білорусі для запобігання можливому обходу санкцій.