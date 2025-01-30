Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ГоловнаСвіт

Литовські прикордонники знайшли 25-метровий тунель контрабандистів на кордоні з Білоруссю

Розслідування триває.

Литовські прикордонники знайшли 25-метровий тунель контрабандистів на кордоні з Білоруссю
тунель контрабандистів
Фото: LRT

Литовські прикордонники виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який використовувався для контрабанди.

Про це LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс. 

Він розповів, що тунель було виявлено біля села Пашалцис, але утримався від надання додаткових деталей.

"Оскільки відкрито досудове розслідування, всі деталі ми узгоджуємо з прокуратурою. Найближчим часом ми опублікуємо звіт із усіма деталями", - сказав Мішутіс.

Він зазначив, що після встановлення фізичного бар’єру на кордоні Литви з Білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад - за допомогою повітряних куль.

За словами Рустамаса Любаєваса, керівника VSAT, загальне використання повітряних кульок зменшується, і з початку цього року було перехоплено 20 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Нагадаємо, що в 2023 році литовська митниця запровадила посилений контроль за ввезенням товарів через Литву до Росії та Білорусі для запобігання можливому обходу санкцій. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies